以私家車堵路兼拒捕　職業司機認罪勢判監

去年8月4日有網民發起三罷行動，當日一名37歲職業司機把私家車停泊在將軍澳某迴旋處阻塞交通，警員上前截查，他卻表現不合作，並將車加速駛走，及後他再抗拒3名警務人員拘捕。該名司機今日(11日)在觀塘法院承認不小心駕駛及拒捕罪，裁判官直言案情嚴重應判處即時監禁，但會先替他索取社會服務令及背景報告，押後至8月24日始判刑，期間將他還押監房看管。

37歲的被告陳偉傑原被控危險駕駛及拒捕兩罪，他今獲准承認不小心駕駛及拒捕罪。控罪指，被告於去年8月4日，在將軍澳寶琳北路與寶順路交界迴旋處不小心駕駛。他另被控於同日，在將軍澳寶豐路抗拒3名執行職務的警務人員。

案情指，案發當日傍晚，被告在肇事迴旋處停下私家車，一名警長察覺有可疑，遂上前要求被告落車。當時被告在司機座位無反應，車門車窗沒有關上，警長伸手進車廂欲關掉引擎，被告卻突然開車，車門拍到警長的手肘。

及後前來增援的警員要求被告熄匙停車，並著被告舉高雙手，惟被告卻搖擺雙手表現不合作，更企圖掙扎逃走，最終被制服拘捕。警誡下他保持緘默，拒絕回答警方的提問。警長在事件中左手肘觸痛及紅腫。

辯方求情指，被告本來任職業司機，但受疫情影響，現已轉行任職電腦產品店經理。辯方指，案發時被告因受前車阻礙，才將車停泊在肇事迴旋處。更不幸的是，被告的妻子於當晚意外流產。

惟裁判官質疑被告最終卻可將車駛走，又指不能忽視被告趁着與警員近距離對話期間，突然開車加速，被截停時又激烈反抗，情節嚴重理應判監。