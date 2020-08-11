海洋公園保育基金資助13個新項目　包括本港大壁虎基因研究

香港海洋公園保育基金（保育基金）今天(11日)宣布本年度共撥款逾343萬港元，資助13個新研究項目，涵蓋8個亞洲國家和地區共30多個須加強保育的物種，主要針對海洋保育及打擊瀕危物種的非法貿易。其中涉及香港的研究項目包括利用自動化面部識別技術的電腦程式來分辨蘇眉，以及大壁虎的基因導向研究。

瀕危物種非法貿易仍然是全球生物多樣性面對的最大威脅之一，然而倘若無法確定貿易物種的原生地，保育工作的方向則可能被誤導。其中一項獲資助的由香港主導的全新研究項目中，環保組織Science and Conservation of Fish Aggregations的Yvonne Sadovy博士將尋求打擊非法買賣蘇眉的方法。其研究項目建議研發一項前所未有的自動面部識別電腦程式來分辨蘇眉。該程式研發成功後可在本地海鮮市場試用，將來本地政府部門及其他國家更可用作貿易執法管制。

另一項由香港大學的Timothy Bonebrake博士領導的本地研究項目，則建議運用基因導向研究識別在傳統中藥市場上售賣的壁虎乾（亦稱蛤蚧或守宮）之來源地，旨在提升亞洲區內該物種的基因多樣性。

Timothy Bonebrake指出，壁虎乾被認為有止咳潤肺功效，被作爲一種香港常見的中藥藥材，惟事實上，有報告顯示每年牽涉非法買賣的大壁虎多達數以百萬計，令此物種已於去年被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二，以防止牠面臨絕種的危機。該項研究將運用鑑定技術，再配合野外研究工作，以追蹤市場上壁虎的原生地，以及本地壁虎如何受到國際貿易影響。