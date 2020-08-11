出口美國港產貨須標示「中國製造」　關稅或與內地睇齊

美國總統特朗普早前已宣布取消香港的特殊待遇，視香港為內地城市之一。美國海關及邊防局周一（10日）發公告指，所有從香港進口貨品，下月25日起必須標示為「中國製造」(「Made in China」)，以明確展示其原產中國，意味關稅或與內地貨相同。不過有分析指，輸往美國的港產貨相當少，新令的實際影響其實不大。

公告指，有關政策於上月29日起適用，將於周二（11日）刊登美國聯邦公報。進口商獲得過渡期，政策生效內的港產出口貨物亦可標為來自「香港」，但此類貨品在聯邦公報發布日期45日後，進入倉庫或從倉庫取出供消費用途時，必須根據《關稅法》第304條將之標為來源地是「中國」。自1997年6月起，美國已發出通告，即使香港主權已回歸中國，若物資在香港生產，應繼續標明其出產地是香港。

公告續稱，政策是根據總統特朗普上月14日簽署的行政命令而設，該行政命令終止香港特殊待遇地位。華府認為香港不再具有足夠自治權，以證明需要與中國實行不同待遇，因此總統下令15天內必須採取適當行動，由相關機構根據適用法律啟動。

市場人士擔心，有150年歷史的「香港品牌」，會因為美國的打壓而被「淹沒」，香港企業的出口策略或須要「翻天覆地」的改變。根據香港統計處數字，香港去年的輸美出口貨值為390億美元（約3042億港元），當中只有約1.2%是香港製造，其餘是內地製造的轉口貨。分析指，美方今次措施的意義不大，對香港影響微不足道。