特首3司民望淨值均錄負數　鄭若驊續「墊司底」

有民調機構今日(11日)發布港府官員的最新民望調查，特首及三名司長的民望淨值均為負數，而近日被美國財政部制裁、被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊民望再次「墊司底」。

香港民意研究所於本月3日至6日訪問約1000名市民，結果顯示鄭若驊評分僅得22.2分，在3名司長之中繼續包尾「墊司底」，反對她出任律政司司長的比率高達67%，支持率只有15%，民望淨值為負53%。

至於同樣被美國財政部制裁的特首林鄭月娥，其評分只有26.9分，支持率19%，反對率72%，民望淨值為負54%。兩名司長，政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波民望淨值亦錄得負數，分別是負39%及負20%。

香港民研副行政總裁鍾劍華指，「政府四大巨頭」民望淨值均為負數，反映香港人對政府管治團隊抱有負面觀感。時事評論員鄒祟銘估計，《港區國安法》實施後衍生的一連串惹火事件，會令政府團隊民望再下跌，長期於低位徘徊。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，整個政府管治班子處理新冠肺炎疫情不善，於第3波疫情爆發初期後知後覺，不承認製造豁免檢疫的漏洞，不論持有任何政治立場的市民均對政府施政不滿。

陳又斥鄭若驊上任以來爆出連串醜聞，沒有扮演好司長角色，工作能力似乎不夠強，於實施《港區國安法》初期沒有充分解釋條文，後期則裝作是權威，預計鄭的民望只會每況愈下，鄭應退位讓賢，對香港長遠利益會更好。