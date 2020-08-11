9月23日起　內地恢復辦理居民赴澳門旅遊簽證

中國官方逐步恢復內地與澳門人員正常往來的部署。

國家移民管理局周二（11日）通報，為貫徹落實國務院聯防聯控機制做好常態化疫情防控的要求，逐步恢復內地與澳門人員正常往來的部署，全國公安機關出入境管理部門，將於9月23日起恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽證。

據《關於恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注的公告》，指示有關部門將分區域、分步驟，恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽證，當中包括團隊旅遊及個人旅遊簽證。

自本月12日起，廣東省珠海市有關部門，先恢復辦理珠海市居民（含居住證持有人，下同）赴澳門旅遊簽證；如無特殊情況，26日起恢復辦理廣東省居民赴澳門旅遊簽證；在內地、澳門疫情形勢繼續總體向好的前提下，全國公安機關出入境管理部門，於9月23日起恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽證。

為配合做好疫情防控工作，暫不受理居住在疫情中、高風險地區人員，以及申請前14天內有疫情中、高風險地區旅居史的人員，申請赴澳門出入境證件及簽證。另為有序做好簽證辦理工作，申請人需通過網上預約，向公安機關出入境服務窗口提交申請，並密切關注兩地疫情形勢和官方公告，合理安排出行計劃。