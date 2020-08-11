保險女經理騙公司33萬獎金　欺詐罪成囚5個月　

保險公司女經理為了騙取僱主一筆約33萬港元的獎金，虛報一名男子的工作經驗，並訛稱已經聘請他為自己的下線代理，她早前被法庭裁定一項欺詐罪成。裁判官今天(11日)在東區法院被判刑時，指案件是有預謀的欺詐，而且涉及違反誠信，判被告入獄5個月。

案情透露，被告鄺秀美(56歲)於2014年5月加入安達人壽保險有限公司(安達)任職保險經理。根據其僱傭合約，如她截至2016年4月底能夠維持有9名下線代理，她將可享有一筆約33萬港元的獎金。被告如欲聘請任何人為她的下線代理，須向安達提交載有申請人工作經驗的申請表，並附上相關證明文件。

被告於2016年初與一名男子商討，招聘他為其下線代理。雙方沒有達成協議，但被告卻向安達提交一份由她簽署的申請表，列出該男子於2002年至2016年期間曾先後在兩間公司出任經理級職位。

基於相信該申請表所載的資料屬真確無誤，安達於2016年4月26日批准聘請該男子為被告的下線代理。惟該男子不知道自己獲安達聘用，亦從來沒有上述兩間公司工作。

被告於2014年4月21日維持有8名下線代理。由於被告截至2016年4月底維持有至少9名下線代理，當中包括上述男子，安達於2016年6月根據僱傭合約，向被告支付了獎金約33萬港元。