商廈業委會自發減免租戶管理費半年　冀其他大業主跟隨

新冠肺炎疫情持續，各行各業受影響，不少商戶及租戶要求業主減租紓困，繼領展日前宣布，寬免所有租戶8至9月管理費及冷氣費後，有商廈業委會亦自發宣布減免業主和商戶的一半管理費和冷氣費，為期6個月，涉款約1000萬港元，希望籍以呼籲其他大業主跟隨，幫助商界企業渡過難關。

金鐘統一中心業主委員會主席葉慶寧表示，面對疫情，為了能與全體業主和租客共度時艱，法團決定減免一半的管理費和冷氣費，由6月至11月，為期半年，合共有230名業主和租戶受惠。葉指該大廈業權分散，若要向租戶提供租金寬減，要由個別業主自行決定，但法團財政隱健，則有能力減免管理費和冷氣費。

葉指，在疫情下無一行業可幸免，在此困難時刻，未知疫情何時終結，希望呼籲各大發展商或中小企老闆，可提供減免措施，與租戶共度時艱。他指：「留得青山在，哪怕無柴燒」，租戶一旦結業，日後再難起動。

香港零售管理協會主席謝邱安儀早前亦建議業主減租，由商戶和業主自行制訂「租金抽成方案」，租金金額可以按約定比例在商戶收入中收取，認為這是一個最折衷和實際的做法。