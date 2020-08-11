業界稱僅1%出口美國貨品屬港產　指美方徵稅措施影響言過其實

由下月25日起，出口至美國的港產貨品將會被標記為「中國製造」。

美國總統特朗普早前簽署《香港自治法》，並落實取消香港部分特殊地位。美國政府下令，由下月25日起香港製造的商品出口至美國，將會被標記為「中國製造」，意味著在香港製造的商品，將被美方徵收與中國相同的關稅。

進出口界議員黃定光表示，中美兩國大國博弈，令香港變為磨心，美國對本港施壓是預料中事，做法變相取消香港特殊關稅地位，並對香港製造的貨品加徵關稅，無疑對本港進出口造成一定衝擊，但由於香港製造的貨品不多，本地輸往美國的貨品中僅1%是香港製造，其餘多是中國內地製造的轉口貨，認爲相關影響只是言過其實。

至於出口美國的香港產品中最多為珠寶首飾，其餘則為服裝，但不少本地商家僅爲成衣加工，並一早將廠房遷往內地、越南、老撾、孟加拉等地，認爲美國此輪措施對香港進出口影響有限，但預計在中美博弈下，美國未來會繼續對本港施壓，港商唯有開拓新市場，另謀出路迎接挑戰。

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦透露，他有朋友在本地製造鋁板，當中三分一的生意出口至美國，若日後當成中國製造，即是從零關稅增加至100%的反傾銷稅，等於整門生意告吹。

他指出，雖然港產商品出口美國不多，直接影響似乎有限，但事實上後續及間接影響深遠。他擔心，若美國日後再出招抵制，例如銀行交易轉帳要審查資金、簽證、商界交流合作等等亦可能受阻撓，日後與美國客戶的生意往來也可能變得困難。

香港中華廠商聯合會永遠名譽會長施榮懷認為，從數字上看，2018年出口美國的港貨貨值只有4、5億美元，佔總體出口美國的貨值僅1%，美國此舉對本港進出口影響不大，但全球經濟一體化，香港是美國錄得最大貿易順差的單一關稅區，多年互惠互利的貿易關係受影響，長遠而言，措施對美國的貿易經濟也同樣受到傷害。

香港中華廠商聯合會（廠商會）回應指，對美方行為表示極度遺憾。對於美方要求「香港製造」改為「中國製造」，港商除了需要更改包裝之外，亦對簽發「產地來源證」引起混亂，對廠商造成很大不便，亦會讓港商在進行原產地標示和申領「原產地來源證」面臨「身份不明」甚至不被相關地方海關當局認可的尷尬局面。港商無所適從下，或會暫停所有輸美產品。

廠商會希望，香港有關當局能向世界貿易組織(WTO)作出投訴，與此同時，亦希望當局能與內地相關部門就「產地來源證」的問題進行協調，找出解決方案。並會密切留意事態發展，向受影響的廠商提供適切的支援。