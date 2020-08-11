政Whats噏：全日禁堂食方知市民要返工　陳肇始被轟離地

新冠肺炎第3波疫情爆發，政府上月下旬曾宣布食肆全日禁堂食，令到好多打工仔要喺街邊或公園食飯，甚至有市民因無櫈坐而跪地進餐，實在係慘不隱睹。政府被全城炮轟後，措施推行一日即跪低，宣布恢復早午市堂食。食物及衞生局局長陳肇始尋日（10日）接受電視台訪問，竟然話係因為全日禁堂食先發現原來有咁多市民要外出返工，佢仲以為大家都在家工作添！呢番言論隨即被直斥離地，有網民仲鬧佢係「庸才」，連幼稚園程度都無。

打工仔同市民喺街邊同公園食飯嘅畫面，好多人都仲記憶猶新，陳肇始話當佢見到呢個畫面時嘅感受，竟然係發現原來好多市民都仲要返工。佢解釋因為政府鼓勵市民在家工作，所以以為大部分市民都已經留係屋企做嘢。

佢又話政府當時訂立全日禁堂食令係從防疫角度為大前提，惟收緊政策後見到市民出現唔理想嘅情況，所以由措施實施第一日已經即刻思考應對方法，即使決定安排社區會堂等地方畀市民入內進食，不過經過評估後又認為並非最理想，後來先再召開緊急會議應對，將措施調校。佢仲話一直以嚟政府嘅防疫措施都有經過不斷調校，亦有觀察市民同業界嘅反應嘅。

陳又話自疫情開始以嚟，香港好似經歷緊戰爭狀態咁，雖然有段時間疫情比較穩定，但陳指政府都會為假設冬天疫情再嚟時預備。陳指政府透過唔同嘅法例，令社交距離措施規範化同埋令市民接受。不過陳強調要控制疫情，唔係淨係依賴醫療系統，仲需要全港700萬市民合作先可以成功。

香港好多市民都好難在家工作，好似建築工人、清潔工或者前線工作人員等等，亦都唔係每個市民都有辦公室坐定定食飯，陳嘅言論被市民大鬧無知同離地。本身係醫生嘅議員郭家麒就係社交媒體批評陳瘋狂，又質問陳會唔會向曾經畀佢逼到要踎喺街邊、跪喺街邊食飯嘅香港市民道歉；衞生服務界議員李國麟直斥陳肇始「離地」、不接地氣，仲話唔知點樣同陳接到地氣喇，所以鬧去都嘥氣啊！

唔少網民留言批評陳肇始無專家們嘅水平，但連香港人要返工呢個事實都唔知，簡直幼稚園程度都無。有網民就話好始陳呢啲咁嘅官員浪費市民畀佢嘅薪水，又話正常嘅情況下陳應該一早畀人炒魷魚喇！亦有網民話如果無咁多香港市民返工嘅血汗錢，又點養得起陳肇始一班「庸才」。