廣華醫院群組感染　袁國勇：疑首名患者脫口罩說話所致

廣華醫院先後有多間病房出現爆發，今日亦錄得一宗初步確診個案，患者為E7外科病房1名男護士，他居住的大廈亦有確診個案，其妻子同在廣華醫院工作，被列作密切接觸者。港大微生物學系講座教授袁國勇今(11日)午到廣華醫院視察，其後會見傳媒。

他表示，受廣華醫院邀請調查群組感染，7月22至本月9日期間，估計有6個群組於醫院感染，涉及6名病人及3個病房，因病人的病情可能會不斷轉換病房，另有1名護士感染；但經調查後，該護士感染與6病人群組無關，因其家人同時間有病徵，料屬社區感染，與家人有直接關係。

袁指，巡視病房及與職員聊天後，相信病人感染與他們脫下口罩的時間有關，但不排除空氣傳播、間接傳播等可能性，醫院群組的首名病人，即1名69歲男患者經常脫下口罩及大聲說話，可能導致有很多帶病毒的空氣微粒傳播予其他病人，呼籲病人戴好口罩，並希望病人於進食時勿說話。

他說，部分病區的特定地方空氣流量需要增加，短時間內做空氣調節需有優先次序，但廣華醫院因重建，空間少了一半，惟病床不可減少，令擠迫情況出現，希望市民體諒此問題不可能一時間改善到。

病毒傳播方面，他解釋，首名病人由1個病房轉到另1個病房，傳予1名病人，該病人再傳予3名病人，3人中其中1人再傳予另1名病人，導致6人感染。他們已取環境樣本，但成效存疑，因確診個案已一段時間，病房亦會每日消毒，相信進展不大。他又指，其他醫院一早已出現院內爆發個案，形容廣華醫院現時才有個案「已經算幾好」。

另外，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，初步確診的護士與早前一名確診的病人曾處於同一病房，該名護士表示自己工作期間有穿合適的防護裝備，其居住大廈亦有確診個案，而病房亦有確診病人，形容事件較複雜，要整體去做個案追蹤，並有計劃作基因排序。