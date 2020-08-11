保就業計劃再有至少35公司「0」僱員　首期合共至少230間

補貼僱主支薪的保就業首期計劃，第7輪僱主名單今日（11日）出爐，名單中新增最少35間公司出現0名承諾受薪僱員人數，涉款超過210萬港元；首期計劃合共至少230間企業出現同樣情況，涉款高達877萬港元，當中獲批最高資助額的企業涉及97萬港元。

新一輪名單再增最少35間公司的承諾受薪人數為0，當中以旺福發展有限公司批獲最多補貼額，高達逾97萬港元，推算曾僱有至少35名員工；其次為龍門金閣海鮮酒家有限公司和運航國際空運有限公司，分別獲批出10.9萬港元及10.8萬港元。

東網查冊發現，旺福發展有限公司的商業名稱是連鎖酒樓名滿讌客，辦事處地址是其位於牛頭角的分店。記者以顧客身份致電涉事分店查詢有否開業，店員指早前曾因應禁堂食令一度關閉，但就指未有裁員。

保就業計劃秘書處早前表示，由於僱主已承諾將工資補貼全數金額用於支付僱員今年6至8月的工資，他們必須重新聘請僱員，並將工資補貼全數金額用於支付僱員工資及為他們作強積金供款，否則政府會向有關僱主收回工資補貼。