東方融資入稟追討1173萬元欠款　被告鄧上騛撤延期申請須付訟費

東方融資有限公司今年5月入稟高院，向Quadratic Properties Limited和其兩名貸款擔保人追討欠款共1173萬港元及逾期還款利息，要求法庭下令該公司交出用作貸款抵押的12個泊車位的空置管有權，以及要求法庭下令三名被告還款。案件今天（11日）在高院提訊，其中一名擔保人鄧上騛原本申請延期呈交答辯書，但他撤銷該申請，聆案官批准後下令他支付訟費1040港元給東方融資。

原告東方融資有限公司，三名被告依次是Quadratic Properties Limited（前稱新城集團有限公司）、鄧上騛和趙毅雄。入稟狀透露，根據原告與第一被告於2016年5月至2019年5月期間所簽訂的貸款協議和多份補充協議，原告借出1150萬港元給第一被告，而第二被告和第三被告亦於2016年5月簽署擔保文件，作為貸款擔保人。

入稟狀續指，根據上述的協議和擔保文件，3名被告現欠原告本金和利息合共1173萬港元。原告要求法庭下令3名被告還款，第一被告亦須交出抵押給原告的物業，即12個位於灣仔謝斐道90至92號豫港大廈地下和地庫的車位。