指控區議員仇栩欣襲警　警否認不滿拍攝作誣陷

東區區議員仇栩欣與男生勞澤乾被指去年8月在北角襲擊防暴警，他們均否認襲警罪，案件今（11日）在東區法院開審。涉案警員供稱，事發時有街坊指罵兩名被告，因擔心他們安全遂將他們截停，豈料2人分別推他胸口令他閃到腰，他遂將仇按在地反手鎖上索帶拘捕。但控方播放的片段顯示當時現場平靜，反而是許伸手搶仇的電話喝令她「唔好影」，之後再用膝頭及手將仇壓在地上。

控方傳召事發時駐守港島總區的防暴男警許景耀供稱，當日由中午開始在英皇道書局街糖水道一帶巡邏，防止衝突發生。至晚上9時許，他見多人在新光戲院附近聚集圍觀，遂邊行邊用揚聲器呼籲眾人離開。

當行至事發地點，他見仇及勞將手機放胸前，尾隨並一直拍攝他和身旁的督察，之後他聽到附近有市民用粗口鬧2人「曱甴」。許聲稱擔心2人安全故折返截停他們，並帶他們到僑冠大廈出入口處調查，惟2人情緒失控推他心口，他因而扭親腰，遂將仇制服在地及雙手鎖上索帶拘捕。

控方庭上播放仇在事發時所拍的片段，顯示當時街道平靜路人不多，仇在直播中表示：「警方喺條街做人潮管制叫街坊返屋企」，但並無拍攝到任何警員容貌，惟許及身旁督察突停下轉身面向鏡頭表示：「喺度偷影我哋」，許並伸手搶仇的電話喝令「喂唔好影」，隨即鏡頭一黑。

而其他現場片段就拍到，仇之後被許膝壓在地，上衣揭開一半，雙手被索帶反鎖身後，仇不停哭叫：「我要求女警呀！救命！壓住我喉嚨抖唔到氣」。

辯方盤問許指，仇當時只是直播現場情況，許卻誤會是在影他，因而老羞成怒搶去仇的電話，再用暴力制服她，並向她箍頸及拖行，令她哮喘發作難以呼吸，再誣陷她襲警。

而許一度承認有撥開仇的電話，但之後改口全盤否認辯方版本；對於他的所述的情況與現場片段有很大分別，許則堅稱：「我當時見到但片段影唔到」。

首被告仇栩欣（23歲）報稱銀行經理，次被告勞澤乾（23歲）報稱學生，兩人各被控一項襲警罪。兩罪均指，2人於去年8月11日，在北角英皇道僑冠大廈外襲擊警員許景耀。