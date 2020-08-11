亞博館二號展館本周內準備就緒　醫管局倡再增建社區設施

香港新冠肺炎疫情仍未受控，醫管局聯網服務總監楊諦岡今(11日)舉行傳媒講座，指已啟用的社區設施擴大容量，以預留醫院資源給年長或病情較重的確診者，並指位於亞洲國際博覽館的二號展館於本周準備就緒，可提供400床位，合計其他展館共提供1900床位；將興建於亞博館毗鄰空地的臨時醫院，則將可提供800至1000床位，目前暫未有計劃引入內地醫護人員。他又建議增建社區設施，讓公立醫院能集中處理其他病人。

楊稱，二號館本周內準備就緒，內裏基本設施與一號館一致，一、二號館合共提供900張病床，其他展館則可提供約1000病床，並於3至4周內準備就緒。而即將興建的臨時醫院，則正與發展局商討，需以月計算的時間準備，屆時可提供800至1000病床，以兩層式室內設計，將設有X光、負氣壓病床及抽血等設備。他又指，沒病徵的病人主要留在一二號館，醫院病床留給較嚴重病人，社區治療設施一直採取可收可放的原則，臨時醫院及亞博病人如有需要，會送到北大嶼山醫院治療。

他續指，本港自7月中進入第三波疫情，整體60歲以上病人比例對比1月至6月急升1倍，長期病患者比例上升三分之一，本地個案亦上升1倍。本港醫療系統將踏入冬季服務高峰期，不少病人或會因心臟病、中風等入院，令急症室及內科病床需求增加，他建議增建社區設施，採取集中照顧、遙距監察模式處理輕症患者，而公立醫院集中處理其他病人。

另外，他表示已吸收經驗，相信可更好地處理疫情，惟對於目前確診者需等候多時才能送醫，他則未敢承諾往後一旦出現新一波疫情，患者可比現時更早送往醫院。