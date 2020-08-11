零售業或現結業潮　議員倡向業務跌30%以上商戶減租

新冠肺炎疫情至今已持續超過半年，政府連番實施停業令及禁聚令等防疫措施，重挫香港經濟，零售業界亦受嚴重衝擊步入「冰河時期」，業界紛紛叫慘。批發及零售界議員邵家輝今日(11日)與多個業界代表會面後表示，業界均希望港府可考慮放寬部分處所的營業安排，並建議參考新加坡的做法，政府與業主分別向業務有30%或以上跌幅的商戶，提供2個月的租金減免，即合共4個月，他又建議金管局延長「預先批核還息不還本」計劃多半年以上，加大業主減租誘因，協助零售業界渡過難關。

邵家輝表示，經濟持續受挫，打擊零售業，不少商戶已到達斷崖邊緣，嚴重影響零售業員工生計，他指業界生意跌近90%，加上有12類處所現因被勒令停業而導致零收入，情況維持多時，惟現時仍要交租。據他了解，市面上店舖空置率逾10%，傳統大型商場亦僅有90%出租率，情況並不理想，他指如果情況持續，失業率或會再度攀升。

他續指，港府早前補就業計劃只是承擔僱主支付員工薪金的部分，對於租金則未有任何支援，形容是杯水車薪。他指出，早前政府與房委會轄下商場，為其轄下非住宅租戶提供租金減免措施，令結業率減低，認為措施應擴展到私人市場，又建議倣效新加坡的措施，對今季業務較上季跌多於30%的商戶，豁免租金2個月，並要求業主跟隨，令該些商戶共可獲4個月的租金減免。同時，他建議金管局延長「預先批核還息不還本」計劃至少半年，讓業主有誘因為商戶提供租務減免。

邵又指多個業界代表反映，政府應逐步考慮放寬營業安排，容許美甲、美容等處所可有限度復業，他舉例指可先放寬風險不高的服務，如美甲服務可在戴口罩的情況下進行；健身中心可加大使用者的距離等。

邵又聯同18名批發及零售界選舉委員會委員，以及109個零售及批發商會於今日刊登公開信，指零售業界已步入「冰河時期」，若情況持續，將出現排山倒海的結業潮，影響近10萬名從業員，以及其家人的生計，希望政府盡快協助。