建造業「長散工」保就業計劃接1800份申請　本月中發放補貼

港府的防疫抗疫基金中，為建造業界設立「長散工」保就業計劃，補貼一眾聘請長散工的僱主支薪。發展局表示，計劃共接獲1800多份建造業僱主提交的申請，建造業議會正進行審批，預計補助金可於本月中旬開始發放。

東網早前報道，有建築公司雖然早於5月申請保就業計劃，但至8月初才得知申請不獲批，令該公司錯過申請建造業「長散工」保就業計劃，痛失百多萬港元補貼。發展局今（11日）表示，留意到一些聘有臨時僱員的建造業僱主收到政府保就業計劃的通知，其申請因未能符合相關要求而不獲接納，而在接獲通知時，建造業「長散工」保就業計劃已在7月31日截止，相關僱主因而未能及時申請有關援助。

該局備悉有關情況，若收到有關僱主的要求，會將其個案納入計劃考慮，以讓合資格僱主得到適切支援，符合計劃盡量協助業界，以達致保就業的目標。有關僱主須於收到保就業計劃「不獲接納」通知後的1個月內向建造業議會提出要求。

發展局強調，相關安排旨在協助誤將其「長散工」保就業計劃申請提交給政府「保就業」計劃的建造業僱主，並非將建造業「長散工」保就業計劃的申請時限延長。