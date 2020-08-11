兄弟偕男生涉堵路襲警　稱便衣警無表露身份

3名青年被指於去年10月在紅磡黃埔花園投擲磚頭及竹枝堵路，並涉嫌襲擊追捕他們的便衣警。案件今（11日）在九龍城法院續審，辯方律師指事主沒有表露身份，被告以為他是「藍絲」，所以想「私了」。但事主重申早表明身份，只是在遇襲沒有再提，直言：「相信講咗我係警察，會畀人打得仲勁」。

3名被告依次為18歲學生鄧卓榮、18歲學生伍浩賢及20歲裝修工人鄧卓凡。鄧卓榮及鄧卓凡為兄弟關係。3人被控於去年10月11日，在紅磡明安街近必嘉街交界，襲擊警員徐家俊。他們另被控於同日在紅磡道近德民街交界處投擲磚頭及竹枝。

警員徐家俊接受辯方盤問，指出當晚欲截查姓鄧兩兄弟，於是從後拉着他們的肩膊並表露身份，惟未幾背部便受襲，其中首被告用左拳打他左眼致眼鏡飛脫，及後再遭人拳打腳踢。徐承認不知道襲擊他背部的是何人，過程中也不能確切看見次被告施襲。

辯方則指，3名被告當時只是在場湊熱鬧，徐是想搜查他們的隨身物品才尾隨監視。而徐從來沒有表露警察身份，3名被告以為他是「藍絲」，因此想「私了」他。到他拿出胡椒噴霧，第三被告因怕他拿出攻擊性武器，才想再制服他。

徐不同意辯方所指案情，強調是見到3名被告參與堵路才暗中監視，而且在截查時已表明身份。但他承認在遇襲期間沒再說自己是警察，因為與3名被告糾纏時已「用曬啲力」。他亦不肯定被告們是否誤會了他是「藍絲」。案件未完明日續審。