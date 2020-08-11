少年認藏錘保釋候判　中年婦傘扑督察頭守行為

去年11月3日網民發起7區集會活動，其中在沙田新城市廣場外百步梯位置，當日有警員目睹數名人士正在更衣，遂上前截查，在其中3人身上搜出懷疑是可發出雷射光的裝置、噴漆和錘子等物品，一名56歲女文員則涉嫌揮傘襲擊警員。4人被控管有攻擊性武器和襲警等7罪，案件今(11日)午在沙田法院再訊，其中一名16歲男被告承認管有物品意圖損壞財產罪，獲准保釋候判；女文員則獲控方撤銷襲警罪，准以自簽2000港元、守行為18個月了事。

首兩名被告分別為14和15歲的男童，另兩名被告則為16歲姓鍾男生和56歲女文員吳白燕。鍾今日認罪，續准保釋至9月2日等候感化及社會服務令報告判刑；兩名未成年被告繼續毋須答辯，押後至8月26日再訊。

首兩名被告各被控一項管有攻擊性武器罪，指他們於去年11月3日，在沙田新城市廣場外近沙田大會堂廣場，各管有一個能發出雷射光束的裝置。

首兩被告偕鍾姓被告另各被控一項管有物品意圖損壞財產罪，指他們分別在上址管有噴漆、錘子和摺刀等物。吳則被控於襲擊當時穿便衣的高級督察A。

據鍾、吳2人承認的案情，鍾當日被搜出背囊內藏錘子及士巴拿等物品，他在警誡下承認：「因為地鐵運差人，所以想用錘仔扑爆佢啲設施」。吳在被截查期間，亦用縮骨遮扑中便衣督察的頭，她警誡下說：「我唔知打到咩人」。