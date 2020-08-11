現屆立法會延任一年 五大問題仍懸而未決

現任立法會議員延任1年，仍有四大問題懸而未決。

第三波新冠肺炎疫情大爆發，港府早前宣布押後9月立法會選舉，衍生立法會1年「真空期」問題，最終人大常委會決定，9月30日後，第六屆立法會議員履行職責，不少於1年，直至第七屆立法會任期開始為止，換言之，第六屆立法會共66名議員，包括被取消參選資格(DQ)的4名泛民現任議員均可延任1年，但綜合政界分析及意見，現階段至今有五大問題仍然懸而未決，或存在一定不確定性。

五大懸而未決問題如下：

1.人大決定列明第六屆立法會繼續履行職責，不少於1年

>政界指「不少於1年」字眼留下伏筆，若然新冠肺炎疫情持續至明年9月，第六屆議員或可繼續延任

2.延任1年行政程序

--> 議員延任1年，每月是否有薪津

3.延任1年，22名泛民包括4名被DQ 現任議員取態

>若然泛民杯葛過渡或總辭，會否有後備人選頂上

4.現時第六屆立法會有66名議員，不是全體70名議員

>當局於未來1年會否就4個議席空缺進行補選，另議員是否有薪津仍未揭盅

5.建制派議員陳凱欣於延任1年議員資格

>陳凱欣早前被法庭裁定非妥為當選，陳已提出上訴暫未有裁決，一旦上訴失敗，有關議席會否補選

註︰綜合政界人士分析及意見