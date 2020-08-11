民主派指延長立會任期違基本法　惟未交代會否杯葛或總辭

全國人大常委會今日(11日)通過現屆立法會繼續履行職責不少於1年，22名民主派議員今晚發表聯合聲明，重申反對押後立法會選舉，認為「真空期」是港府自製的憲制漏洞下無中生有，提請人大常委會決定是毫無必要，同時架空兩制下的特區憲制、自治程序及本地法律機制，但聲明未有交代是否接受和杯葛安排，亦無表明全體民主派議員會否透過總辭的手法，以表達不滿。

聲明提到，人大常委會決定是白紙黑字與《基本法》第69條「每屆任期4年」的規定相違，近450萬選民的恒常選舉權遭褫奪，第5年的議會也沒有民意授權，決定亦徹底改變4年1屆的議會更替機制。民主派認為，若先例一開，《基本法》下的憲制安排將失去確定性及法律約束，假如主政者一再盲目篤信權力，將摧毀僅餘的民主自由，斷送數代港人的未來。民主派又指，會從不同渠道了解民意，詳細研究後再決定下一步行動。

包括現任立法會主席梁君彥在內的42名建制派議員則發出聯合新聞稿，表示支持人大常委會就第六屆立法會繼續運作出決定，解決未來1年立法會真空期的憲制問題，又期望所有留任的議員以全港市民的福祉為依歸，確保議會有效運作，與全港市民齊心攜手應對疫情。