看守議會及臨立會未被採納　港區人大指安排太複雜

譚耀宗認為將第6屆立法會延任1年，是最好及最簡單的方案。

對於如何處理因押後立法會選舉而出現1年議會真空期問題，早前政界流傳3大解決方案，除了今日(11日)全國人大常委會通過延長第6屆立法會任期外，還包括設立看守議會或臨時立法會。據有份列席會議的港區人大代表分析，人大常委會最終決定以最簡單的方法過渡立法會真空期，是務求對議會甚至社會的影響降到最低，因為設立看守議會或臨時立法會過於複雜，故不被接納。

港區全國人大常委譚耀宗表示，當港府請求中央提請全國人大常委會，就延遲選舉立法機關空缺問題作出相關安排時，看守議會及臨時立法會只是坊間提出的方案，而非人大常委會的方案，今次人大常委會按照大原則，決定第6屆立法會「繼續履行職責」，延任不少於1年，而第7屆立法會任期同樣維持4年，相信是最好及最簡單的方案。他又指，現時情況與1997年回歸不同，毋須過於複雜去設立臨時立法會運作。

港區人大代表黃均瑜同樣認為第六屆立法會延任是最簡單的方案，有利於立法會運作及現時社會氣氛。黃稱，其他方案或無法繼續審議過去積壓的法案，可能最終要推倒重來，不利於香港民生發展，相反，延任1年便可將影響降至最低。

至於人大常委會為何不採用設立臨時立法會方案，黃指，儘管人大常委有很大的權力，甚至「做咩都得」，但最終只是應港府要求解決議會真空期問題，而沒有以此為藉口解決議會人事問題，其他問題一律交由港府解決，充分體現一國兩制及高度自治原則。