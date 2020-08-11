政Whats噏：梁美芬籲反對派拒絕暴力攬炒　勿令香港雞毛鴨血

美國早前宣布制裁包括特首林鄭月娥等11名中港官員，而中國近日亦宣布對喺香港問題上表現惡劣嘅美國11位政客實施制裁，到底夾住喺中間嘅香港可以有乜嘢出路？議員梁美芬今(11)喺一個電台節目警告包括議員毛孟靜在內嘅反對派要「醒目啲」，唔好再畀人利用同抽水，又批評主張「港獨」、「自決」主義嘅分子陷害香港，刺激中央神經，提醒毛孟靜勸喻年輕人為咗自己嘅未來，唔好再鼓吹暴力、搞港獨同攬炒，否則只會令香港政治同經濟「雞毛鴨血」。

梁美芬認為作為資深嘅從政者，有責任指導年輕人透過理性角度思考，而唔係鼓吹暴力同帶有仇恨，繼而憎恨自己國家人民。佢又提到自決同唔肯同暴力割席先至係問題所在，假如年輕一代充滿仇恨參政，同叫啲年輕人去跳崖無分別。毛孟靜就預料中美兩國之間嘅政治鬥爭會持續一段時間，又話佢完全理解年輕人嘅憤怒，佢哋呢一輩無資格批評。

對於反對派早前提出嘅「35+公民投票計劃」，梁形容係「毀滅香港」嘅工程，批評有人揚言喺立法會換屆選舉中取得過半數議席後，否決所有議案，癱瘓政府運作做法惡毒同愚蠢。對於全國人大常委會決定延任現屆議員任期不少於1年，佢希望每位議員把握未來呢年時間，為香港做更多實事。