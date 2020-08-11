港區國安法：警指到壹傳媒搜證已申搜查令　斥部分傳媒抹黑

警務處國家安全處昨日(10日)拘捕包括壹傳媒黎智英在內的9男1女，分別涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全，違反《港區國安法》第29條，及涉嫌串謀欺詐等罪行。警方今日(11日)表示，昨日的行動已按法律規定和程序向法庭申請搜查令，強調有關行動針對的是被捕人涉嫌干犯的違法行為，並非個別傳媒機構，對於有部分傳媒刻意抹黑警方的搜查行動，警方表示十分遺憾。

警方指出，由於有被捕人的工作地點是一間傳媒機構，故警方曾到該傳媒機構進行搜證，期間警方多次出示搜查令，供相關機構人員及律師代表審視，在昨日的行動前，亦已特別提醒人員避免觸及採訪資料，而在搜證過程中，亦是在該傳媒機構人員陪同下進行。警方強調，昨日的行動完全是依法進行，保障國家安全，並不論涉案人的身份或背景，一視同仁按相關法例和實際情況專業執法。

對於昨日在將軍澳展開的執法行動期間，僅讓部分傳媒機構進入警察封鎖區內採訪，警方稱是次措施為試行安排，完全理解部分傳媒機構或記者對試行措施持不同意見，會在充分聽取傳媒的意見後，檢討和優化日後安排。