港區國安法：黎智英獲准以50萬元保釋　5000萬元資產遭凍結

港區國安法實施超過1個月，警方國安處前日(10日)拘捕壹傳媒黎智英、其兩名兒子、4名壹傳媒高層以及另外3人，涉勾結外國勢力，違反國安法，或串謀詐騙等罪。黎智英被扣查近40小時後，至今日(12日)凌晨獲准保釋，他於零時20分離開旺角警署，並表示十分疲倦，要回家休息，隨即乘車返回何文田寓所。黎智英的保釋金額涉及30萬港元現金及20萬港元人事擔保，即合共50萬港元保釋，其5000萬港元資產亦遭凍結。

黎智英前日早上9時40分遭警方鎖上手銬，帶離住所。警方之後派員分批到壹傳媒大樓、黎智英次子經營的食肆「四季常餐」及「YakiniKuu」搜證，並押解黎返回壹傳媒的辦公室協助調查，之後押黎返旺角警署。而壹傳媒行政總裁張劍虹亦被鎖上手銬押返其辦公室助查。壹傳媒大樓於下午約2時半解封，搜查行動歷時近5小時，警方檢走約25箱證物。

警方國家安全處高級警司李桂華前日晚上表示，前日共拘捕9男1女，年齡介乎23至72歲，分別涉嫌違反港區國安法及串謀詐騙等。被捕人士10名人士包括黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光、「香港故事」成員李宇軒，及學民思潮前成員李宗澤，及香港眾志前成員周庭。另外，身處海外的黎智英左右手Mark Simon則被警方通緝。各人已於昨日(11日)先後獲准保釋。