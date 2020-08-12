4個立法會議席空缺　政府指無計劃明年換屆選舉前補選

隨着人大常委會一錘定音立法會真空期安排，第6屆立法會繼續履行職責，不少於1年，外界關注未來1年，現時4個議席空缺會否安排補選，政府發言人首次明確表示，為了符合選舉公平、公開要求，以及防止疫情擴散，當局現階段並無計劃在2021年換屆選舉前進行補選。

政府發言人解釋，基於現時未能確定疫情會在何時結束，為立法會多個議席空缺進行補選，會涉及近250萬名選民「若他們在同1日內投票，會引發非常高的病毒感染風險。」

外界關注第6屆立法會延任1年，是否包括被取消參選資格（DQ）的4名泛民議員郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒及梁繼昌，政府發言人指，人大決定表明第6屆立法會繼續履行職責，因此所有現屆立法會議員會繼續履行議員職責。

發言人又指，根據《宣誓及聲明條例》及《立法會議事規則》，第6屆立法會議員在立法會未來一年繼續履行職責時無須再次宣誓。

另外，港府早前押後9月選舉其中1個理據，是身在內地的港人因疫情難以回港投票履行選民責任，國家移民局首次披露，據統計，近3個月滯留內地的港人有52.7萬。