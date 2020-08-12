何志平專欄：變了人間

去年在地球的另一面，從電視上的新聞報道和廣播電台的訊息，鋪天蓋地的香港新聞，播放出來的都是香港人打，砸，燒，和警員對峙不下的畫面，令看者不安，聞者詫異嘆息！

都不明白起因事故，更不能了解為甚麼這塊樂土福地一瞬間變成人間地獄。旁人都知道我來自香港那地方，都忙着向我增報最新資料，又表示同情慰問，又不斷的查詢和討論發展原由。他們都是好意，更是好奇。他們絕大多數都從未踏出那城市，更遑論出過國門，有的還在問香港是在東京的嗎？我有口難言，只能以一言難盡的態度應對之。

又更因為隔牆有耳，雖然滿肚子牢騷感慨，不敢盡吐心聲。只有不斷的搖頭嘆息，避開一切討論解釋，默默地聽着他們高談闊論，黯然自嘲的低調混過去。

那邊的人，特別是看守所內的住客們，對社會暴力，打砸燒都是司空見慣的，他們也不以為是甚麼特別大的事，唯一「新鮮」的就是這一切發生在香港這個地方，一下子香港變成了熱門的話題，每隔一兩天便上了全美國的新聞頭條。

好不容易的熬過了二○一九年，跟着就是病毒疫情在各地爆發，到了五月又發生黑人被白人警員「跪殺」而引發了全美國、全球各地的種族衝突示威暴亂，香港的新聞才被蓋下去。

六月上旬回來後，可能是因為防禦疫情而實行的社區隔離的關係，香港表面風平浪靜，內裏卻暗湧不息。過去的幾年，香港人被「運動」得傷痕纍纍，社會上，家庭裏，人心間的疤痕猶新，尚有淌血，看不到痊愈的日子，顧不上修補的力量。

兩個月來，慢慢的深入領悟到去年下半年的困難歲月，家人朋友們都活在黑色恐怖下。友人抱怨的說，交通公共設施都被破壞了，上班的，上學的，玩耍的，都不敢出去了，全香港都被暴徒影響着。現在日子變成真的沒有自由民主，但是暴徒經常說要「自由」，我都不知道甚麼是「自由」，我現在就是完全沒有自由，沒有說話的自由，沒有上街的自由，連下班出去消費都沒自由，好可憐啊！

在公眾地方我們都不敢亂說話，不斷的提醒親人們不要在公眾地方討論任何話題，因為在電視上看見有些老百姓無故的講了兩句話又被人打，暴徒不分男女老幼，甚麼人都打，有人說了不中聽的便打，所以我們在公眾場合都噤若寒蟬！我們也盡量不在朋友之間討論這些話題，因為害怕連朋友都會失掉。甚至在家裏都盡量避開這些話題，不想令家人關係不好。但在我們的朋友家庭裏，已經有很多父母同子女反面了，關係變得惡劣，子女已經搬出去不回家住了。

小朋友也變得不敢跟別人溝通，他不敢說自己是中國人，更不敢說自己的爸媽是新移民。

香港現在被暴徒這樣的破壞，將來承受的亦是我們的下一代，但怎也想像不到連中學生，中一、中二都會走出來參加破壞。是將我們的下一代全部都摧毀了。

香港好好的，現在被他們破壞到這樣子，我們非常的痛心和矛盾。由出生到現在，我們都未有經歷過這種恐懼，好像避難一樣，躲在家裏不敢出來。

我們為自身和家人們的安全而恐懼，為我們的家而恐懼，為我們的將來而恐懼，為我們的下一代而恐懼。

我們渴望着香港盡快的回復安寧，回復社會秩序，還我們平安的日子！