涉屯門謀殺案潛逃8年　30歲疑兇北角落網

警方今日(11日)拘捕一名現年30歲的男子涉嫌謀殺，他涉嫌與一宗於2011年在屯門發生的謀殺案有關，案中一名18歲青年死亡。

該宗謀殺案發生於2011年12月5日凌晨1時許，一名18歲姓郭青年往屯門良田村會友時，被3名戴冷頭套刀手伏擊，身中多刀重傷，事主負傷與趕至增援的10多名友人，將接應3刀手的私家車重重包圍，其後，另一輛平治四驅車駛至接載刀手企圖突圍。事主以血肉之軀攔截，慘被四驅車猛撞捲入車底，「車前倒後」來回輾過兩次慘死。新界北總區重案組其後搜查井頭中村及良田村，拘捕17名涉案男子，其中一名23歲姓劉青年涉嫌與謀殺案有關。

新界北總區重案組一直積極調查案件。於案發後6年內，共拘捕13名懷疑涉案的男子。經徵詢法律意見後，警方於2011年控告一名17歲少年涉嫌「誤殺」，並於2013年在高等法院被裁定一項誤殺罪名成立，被判監禁6年。另外，警方則於2013年控告一名19歲青年涉嫌謀殺，並於2014年在高等法院被裁定一項謀殺罪名成立，被判終身監禁。

警方今日在北角區截查一名形迹可疑的30歲男子，其後發現該名男子是該宗謀殺案潛逃超過8年的其中一名疑兇，遂將他拘捕。