惜食堂疫情下暫停社區飯堂　改用流動車向基層送湯水食物包　

民以食為天，惟新冠肺炎疫情下，連替基層市民提供膳食的社區飯堂仍要暫停營運。為紓緩基層困境，有社福機構獲銀行贊助設立流動車，為全港8個偏遠地區的獨居長者、行動不便人士及低收入家庭，送遞湯水及食物包。有單親爸爸因不擅煮食，只能為子女提供即食麵或罐頭食品，幸現時每日獲派飯餐及乾糧，一家人營養得以改善，關係更變得親密。

單親爸爸陳先生與3名年幼子女同住屯門鄉村，村內沒有社區設施，生活配套亦缺乏。陳爸爸為應付3名子女的日常起居疲於奔命，由於不擅烹調，只能提供即食麵或罐頭食品讓子女果腹，難以滿足子女所需營養，以致影響發育。

自今年年初本港爆發新冠肺炎疫情，全港學校停課，3名子女留在家中，陳爸爸要處理1日3餐的食糧較之前更為吃力。自惜食堂的「惜食分餉流動車」向陳爸爸提供支援後，家庭每天獲得已烹調好的飯餐及一些乾糧物資，他的生活煩惱得以紓緩，子女更可獲營養均衡的飯餐，他們較以前強壯，一家的關係亦變得親密。

惜食堂獲中銀香港捐助，自去年10月設立「惜食分餉流動車」，今年起在疫情下四出偏遠地區，包括天水圍、古洞等，支援需要領取食物及其他支援人士，1日2次為他們提供將熱飯餐、冷凍飯餐、湯水及食物包，每日受惠人次達360次。市民如有需要可向惜食堂查詢。