拜登公布競選拍檔　黑人女參議員賀錦麗成副總統參選人

美國民主黨總統參選人拜登周二（11日）公布，加州黑人女參議員賀錦麗（Kalama Harris，前譯哈里斯）成為副手人選。現年55歲的賀錦麗，篤定成為美國歷史上，首位代表重要政黨參與總統大選的黑人女性及有南亞裔血統人士。

拜登在社交網站公布賀錦麗成為其副手時，讚揚她是為弱勢人士而戰的無畏戰士，也是美國最佳的公務員之一。賀錦麗亦在聲明中表示，很榮幸加入拜登的競選名單，她稱拜登能夠團結美國人，建設一個「實現我們理念」的國家。賀錦麗周三（12日）晚將首度以副手身份，與拜登同場現身，在特拉華州威爾明頓主持眾籌活動。

前總統奧巴馬隨後發表長篇聲明，大讚拜登在挑選副手上「下了漂亮決定」，而選擇賀錦麗亦反映了拜登自身的判斷和性格。奧巴馬又表示與賀錦麗相識多年，讚揚對方能代表美國人不問出身的前進之道，相信她對副總統一職能勝任有餘。他稱︰「今天是我國的好日子。現在，讓我們贏下它吧。」

拜登在黨內初選中的主要對手、現已終止競選工程的桑德斯，亦有發文致賀，充滿信心稱︰「恭喜賀錦麗，她將成為締造歷史的下任副總統。」另一位已棄選的女參選人沃倫，亦大讚賀錦麗會是拜登的好搭檔，並稱︰「我極之期待賀錦麗在辯論台上與（現副總統）彭斯對決，去吧賀錦麗！」

美國連月來反種族歧視浪潮席捲全國，在此背景下拜登選擇黑人女性作為副手的呼聲高漲。賀錦麗是移民後代，她的父親是牙買加裔黑人（牙買加裔黑人多有非洲血統），母親是南印度泰米爾人，是以賀錦麗具有非裔與亞裔的雙重背景。賀錦麗曾經成為加州第一位女性總檢察長，而近來在反歧視非裔的抗爭中亦高調支持警務改革。

賀錦麗曾在黨內初選辯論時，批評拜登在上世紀70年代在參議院跟種族隔離主義者合作，但自去年12月退出總統提名戰後，便轉而支持拜登，並積極為他籌款。上月底，拜登舉行記者會時，亦被傳媒拍到手上的「貓紙」，在賀錦麗的一欄下面，寫着「不懷恨在心」、「對選戰幫助很大」、「非常敬重她」等優點。

賀錦麗與拜登曾任特拉華州總檢察長的已故長子博拜登（Beau Biden）交好，拜登在社交網站中亦特別提到這一點。拜登表示，賀錦麗當總檢察長時，與兒子合作無間，對抗大銀行、為工人爭取，又保護婦孺免受虐待。他說：「我當時已很自豪，現在也很自豪她成為了我的競選拍檔。」