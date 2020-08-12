網民熱話：學車屈錢？車胎「中釘」　學神遭索$750換胎費　

涉及消費的糾紛不時發生，學車亦不例外。近日有電單車學神在網上分享一段險「中伏」的經歷，講述在電單車試堂後30小時，被告知所駕電單車車胎「中釘」漏氣，聲稱要更換胎，要其支付$750費用，面對高額賠償，事主斷然拒絕：「下次再隔多一日，係咪要賠埋部車畀佢？」

事主昨日(11日)在Facebook專頁「香港鐵騎館(吹水區)」發貼，講述這段經歷。貼文指，周日(9日)參加一間小型電單車駕駛學院的電單車試堂活動，當日使用車輛期間，一直跟足同行師傅指示，落堂後曾檢查車輛，當時並未發現車胎「中釘」或有其他損毀。

惟事隔一日，學院突然聯絡他，指他使用過的電單車「中釘」，車胎漏氣，整條車胎都要更換，要求事主賠償$750，又上傳了一張影着有補胎痕迹的車胎照。事主覺得不合理，「我上堂時有正常駕駛，沒有故意損毀車輛，全程師傅在旁。落堂檢查車輛後亦有和師傅溝通好才離開。」

而令事主覺得難以理解，是對方相隔30小時才提出「中釘」一事，「30個鐘內發生咩事冇人知，亦唔知上完堂後，有冇畀其他學生或師傅用過。」經事主據理力爭，對方最後亦讓步，指該項費用會由師傅負責，事情才告一段落。事主直言講述這次經歷，是警惕其他學神學車時要萬分小心。

事件亦惹起網民議論，直指「中釘」要賠$750太過分，「$50搞掂啦，使乜成條換？」、「中釘唔係最多$300？」不過亦有網民為學院「發聲」，認為事主最終亦沒有賠償，反問事主「（學院）呃咗你啲咩？」

網民有話說

Shing Shing：咁學完車污糟咗，係咪要賠錢打返蠟？

Quiztopher Tso：補胎要咁貴？

Adrian Yeung：人哋公司都話負全責，處理手法都算係咁。

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