社區檢測擴至黃大仙大角咀　居民斥政府待爆疫始補鑊

民政事務總署昨日(11日)宣布擴大新冠肺炎社區檢測計劃範圍，為個別風險較高的樓宇和屋邨居民提供一次自願性質的免費測試，以找出隱性傳播鏈。政府今早(12日)8點派員分別到黃大仙竹園北邨松園樓，及大角咀大同新邨大公樓派發咽喉拭子採樣套裝、登記表格及口罩，東網記者到場巡視。

其中在竹園北邨，為避免人群聚集設有分流安排，業主立案法團建議指定樓層於指定時間取樽，如2樓至12樓住戶在上午8點至12點期間取樽，如此類推，但並非強制性，地下亦有貼紙示意居民排隊時保持適當距離。現場秩序良好，居民都有保持社交距離。電梯大堂的電視機亦播放採樣示範短片，讓住戶閱覽。住戶須攜帶垃圾袋卡，以核實身份，並憑卡領取口罩及咽喉拭子採樣套裝。交樽時間為明日(13日)上午7點至中午12點，屆時樣本瓶會交由檢測承辦商華昇診斷中心進行測試。

居民趙小姐表示，做完病毒檢測會更安心，但批評來得太遲，因為竹園上月中已開始爆疫，而且該區多老人家，頗為高危。她因為擔心染疫，一直有減少外出次數，並勤洗手。居民林先生與妻子同住，當被問及是否清楚採樣程序，他表示不太清晰，只知要「撩喉嚨」，明天早上交樽。

另一市民葉太擔心採樣過程會刺激喉嚨，導致咳嗽、作嘔，她批評政府派樽太遲，平日會減少出外次數、盡量避開人流高峰期，降低染疫機會。據悉，竹園北邨業主立案法團及管理處正向有關部門爭取為全邨提供免費病毒檢測。

至於大同新邨大公樓，民政署職員在一街之隔的林百欣中心向居民派發咽喉拭子採樣套裝，惟場面冷清，開門後1個多小時，只有1名住户領取檢測樣本。

林百欣中心外貼上「只限大公樓居民進入」的告示，指示大公樓的住户出示住址證明，方能入內領取檢測樣本。中心開門首1小時，只有1位住户登記，職員向他送上2份樣本及一盒口罩，並指示她掃描二維碼了解如何自行抽取樣本，該居民坦言不愔用智能電話，只能將教學影片逐格拍下。

該居民指，雖然大廈有多宗確診個案，亦不擔心會受感染，認為要以平常心如常生活。她表示，從大廈的通告板得悉可領取檢測樣本，認為「全民檢測」也是好事，林百欣中心亦很近，反而擔心採集樣本會不適，「我驚撩嗰吓會反胃」。

到場取樣本瓶的張小姐表示，只要大廈做足防疫措施，就不擔心會染疫，她認為鼻咽拭子和深喉唾液各有各好，不擔心新的採樣方法會帶來不適。住戶朱先生表示，大廈已貼滿通告在林百欣中心取樣本，自己上班時順道來取，認為很方便，自己已做過幾次病毒檢測，覺得取樣並不困難。