特朗普稱香港不再具競爭性　樂玉成指不容美方胡來

《港區國安法》實施後，美國總統特朗普採取一系列強硬措施，包括簽署行政命令終止對香港的特殊待遇地位，並制裁多名中港官員。特朗普周二（11日）受訪時表示，香港將不再具競爭性；又指香港的地理位置令其難以挑戰中國政權。中國外交部副部長樂玉成則指，美制裁中港官員名單是表揚名單，絕不容許美方胡來。

特朗普接受霍士體育電台記者特拉維斯（Clay Travis）訪問時談及香港問題，指香港多年來賺取豐厚利益，而這些本來是美國可以在紐約證券交易所賺到的；美國給予巨大的誘因讓香港可繼續走下去，但卻以自身的利益為代價。他表示，現在已結束這一切，將不再提供任何誘因和金錢；由於香港將不再具競爭性，美國會賺得豐厚利益。

特朗普又指，香港的地理位置令其難以挑戰中國政權，稱：「看一看地圖，它連接中國內地，所以從特定觀點來看有點嚴峻。但由於失去了一個好的競爭對手，我們將會做得很好，我猜香港仍是競爭對手，但已遠不如前。」

中國外交部副部長樂玉成周二接受內媒訪問時，談及中美關係及香港問題。他表示，中方的原則很明確，「不惹事，但也不怕事，不會隨小人起舞，但也絕不容他們胡來」。他指歷史上美國不時進行各種圍堵和制裁，中國也挺過來，而且前途愈來愈光明。

樂玉成提及美國日前宣布制裁11名中港官員，指沒有嚇倒他們，相反「都覺得上美國制裁名單很光榮」，形容美國的制裁名單變成一份「表揚名單」。但他亦指出，中美對話不能中斷，自己已做好隨時與美方同行對話的準備，中美要聚焦合作，亦要管控分歧；又指未來數月十分關鍵，不被各種極端勢力左右，確保兩國關係不失控、不脫軌。