前港姐冠軍謝寧女兒疑寓所企跳　談判專家到場游說

油麻地覺士道1號德成台，今晨(12日)10時10分，警方接獲報案，指一名約廿歲女子在上址高處持刀危站，懷疑企圖跳樓。消防及救護隨即到場戒備，事主未幾返回屋內，惟她將自己反鎖在房中，現場人員恐其情緒不穩，談判專家其後亦到場協助。據了解，至下午約2時，事主態度軟化，已返回安全位置。

消息指，女事主父母為岑建勳及前港姐冠軍謝寧。謝寧回覆東網查詢表示，女兒企跳是誤會及完全錯誤，沒有這回事，並指女兒當時身體不適，家傭因緊張而報警求助，警方到場處理時引起誤會，現時已有醫生到達寓所為女兒檢查，會送她去醫院治療，問題並不嚴重。

惟至下午2時許，據報女事主再次將自己反鎖在單位內，消防於2時27分接獲相關通報，稍後到場時破門入屋，事件原因有待跟進。

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