指童裝店豎民主女神像違約　業主入稟要求移走

原告在入稟狀夾附了涉案塑像的照片。

童裝連鎖店Chickeeduck於其屯門市廣場的店舖內展示一座「香港民主女神像」，被業主指屬違反租約。業主並於昨日（11日）入稟高院原訟庭，要求法庭頒令強制 Chickeeduck移走該塑像，並就違反租約作出賠償。

本案原告麗賢有限公司，其呈交法庭的聯絡地址與信和置業的註冊辦事處地址相同。而被告則為 Chickeeduck Retail (Hong Kong) Limited。原告在入稟狀表示，它在2019年7月與被告簽訂租約，將屯門市廣場2樓一個舖位租予被告。不過被告就違反租約，在櫥窗展示一件原告已提出書面反對的物品。

原告現在向法院申請強制令，要求被告在法庭頒令後24小時內將有關物品運走；如被告不遵守命令，原告有權進入店舖將之搬走。此外，原告亦要求法庭頒布禁制令，禁止被告再展示任何原告反對的物品，並要被告就違反租約作出賠償。

今年6月，Chickeeduck亦曾在荃灣愉景新城商場之店舖，展示與一件與本案塑像類似的物品。結果亦被該商場之業主指控違反租約，其後業主更決定不再續租，限定它需在21天內搬離。