美妝無難度！《賞您睇》送您植村秀皇牌潔顏油及柔霧唇膏

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成日戴住口罩，都要打理好自己皮膚及扮靚！依家參加東網《賞您睇》，就可以享受到日本人氣美妝品牌植村秀shu uemura的產品，我哋精選咗幾款護膚品及化妝品，總有一款啱你心水！

《賞您睇》最新上架的有shu uemura輕持美顏旅行裝，內有Anti/Oxi+ 綠茶抗氧化潔顏油 15ml及unlimited 無限輕透持妝粉底液 5ml，或blanc:chroma淨透煥顏潔顏油 15ml及unlimited 無限輕透持妝粉底液 5ml。兩款皇牌潔顏油均有3合1配方，能一步卸淨防水彩妝，同時潔面、護膚，前者能去除PM2.5等微細污染物及擊退暗啞，後者透過日本高級木炭的「吸附作用」，袪除最微細雜質。

嫌唔夠喉？仲有植村秀shu uemura 無色限炙烈唇膏 pumpkin bomb及無色限柔霧唇膏glitter matte OR570兩款選擇！創新的啞光唇膏配方，結合了極啞緻質感以及無比舒適的感覺，能夠打造持久一整天的柔滑啞緻妝效！

有參加《賞您睇》嘅東網會員，只要按去「兌換禮物」，用2000枚on.cc coins可以換到輕持美顏旅行裝乙份（價值$84），「無色限炙烈唇膏 pumpkin bomb」及「無色限柔霧唇膏glitter matte OR570」（價值$230）亦只需2500枚on.cc coins，想keep住靚樣真係話咁易。

未夠分換禮物，或者之前未有參加《賞您睇》嘅朋友，只要立即登記成為東網會員，做齊每日三大任務：即「簽到」，可獲取10枚on.cc coins；閱讀指定即聞，每篇可獲50枚on.cc coins；閱讀每篇即時新聞有4枚on.cc coins，每日上限30篇，合共120枚on.cc coins。每周可累積逾千枚on.cc coins，換取心儀禮品。部分精選禮品仲會隨時添加，記得睇實《賞您睇》！

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