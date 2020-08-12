逾500受訪餐廳面臨停業　業界促港府作進一步支援

新冠肺炎的疫情反覆，港府多次實施限制食肆營運的措施，令飲食業經營困難。業界自5月開始針對全港逾千間食肆進行調查，發現逾半受訪餐廳面臨停業危機，有不少餐廳更表示，如果目前的情況持續，他們將於未來3個月內被迫結業，甚至是破產。業界建議政府擴大持牌食肆資助計劃、鼓勵業主進行租務減免、延長保就業計劃等。

戶戶送香港區總經理兼香港餐飲聯業協會會董羅家聰表示，自疫情開始以來，港府針對食肆推出了多項防疫措施，餐廳持續錄損失，以他們的外賣平台為例，自上周起已有近千間餐廳暫停營業，其中大部分都是中小企，而且重開無期。

九龍城泰式餐廳小曼谷負責人林振成稱，自己「每天都提心吊膽，不知能否繼續捱下去」，又認為即使外賣業務十分重要，但堂食收入驟減確實加重餐廳的經營困難，難以持續支付無可避免的固定成本，希望政府進一步提供援助，以繼續為食客提供服務、保障僱員工作。

蘭桂坊川菜館麻辣燙負責人Tracy Wong亦表示，禁酒禁堂食令對位於蘭桂坊的餐廳打擊尤甚，「就算我們今天選擇止蝕結業，但由於無法取回按金，我們變相仍繼續虧損」，因此強烈敦促政府推出進一步紓困措施，在這艱難的時期支持餐飲業。