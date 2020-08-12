理大未來3屆辦職業及物理治療碩士課程　共288個學額

政府估計在2030年，本港將欠缺約190名職業治療師及900名物理治療師。為加快填補相關空缺，香港理工大學獲得社會福利署及社福機構支持，在今年至2023年連續3屆每年分別開辦兩年制的職業治療及物理治療學碩士課程，3屆共提供288個學額，並可免除2年共64萬港元的學費，以吸納更多人才加入行業。

理大康復治療科學系講座教授及系主任曾永康表示，現時該校的職業治療學及物理治療學學士學位每年分別有100名及150名畢業生，但仍未能滿足社會需求，而該校在2012年起隔年開辦上述兩個專業的碩士課程。今年獲得社署及社福機構支持，連續三屆開辦課程，社署亦會資助碩士生的學費，2個課程在每屆分別提供48個名額。課程在今(12日)起接受報名。

至於入學資格方面，已擁學士學位的申請人，須同時修讀人體生理學及解剖學。曾表示，歡迎本科修讀不同學科的畢業生申請，包括營養學、心理學及人體運動學等。課程內容除了一般教學科，更涵蓋多於1000小時的臨床教育時數。

曾補充指，申請人需要先獲得理大取錄，然後再獲得參與此計劃的社福機構簽署承諾書，承諾在畢業後於該機構工作至少3年，才能正式入學。他又指，兩年制的碩士課程比四年制的學士課程更快獲得專業資格。

該校職業治療學碩士畢業生李亮邦現於聖公會福利協會擔任職業治療師，他本科修讀輔導及心理學雙學士學位，曾從事研究及輔導臨床工作，並對職業治療有興趣，故在2017年報讀碩士課程。

李在實習時曾在醫院管理局轄下部門及社福機構工作，而他認為社會上多個年齡層如兒童、青少年及長者，以及精神復康等均對職業治療有需求，社會對專業需求大。