英仙座流星雨將上演　最佳觀賞時間明日凌晨5時

一年一度的英仙座流星雨又嚟喇！香港太空館表示此流星雨最佳觀賞時間是明日（13日）凌晨5時左右，屆時市民有機會每小時可以看到約20至30顆流星。

英仙座流星雨每年8月中均會出現。太空館指出，由於香港受光污染的影響，市民若身處視野廣闊和較黑暗的郊區，在天氣良好的情況下，屆時有機會可以看到多顆流星。該館表示，天氣會影響可見流星的數目，建議市民可以留意天文台的天氣預報。太空館又預告本港於今年12月13日至14日，將迎來雙子座流星雨。其最佳觀賞時間是12月14日凌晨3時左右。如天氣許可，建議市民前後一晚都去碰運氣。

該館指出，雖然上述兩場流星雨的預測天頂每小時數目都超過100，但因受制於多種因素如光污染、雲量、流星雨高峰期出現的時間、輻射點在天空的位置及月相等。即使在理想的情況下，市民每小時或只能看到約20至30顆流星。

「流星雨」源於地球遇上眾多軌道相近，來源相同的流星體。「流星」是流星體高速進入大氣層而產生的光迹，而「流星體」則是大小約為0.03毫米到1米的天然碎片或石塊。