香港快運發生嚴重事故　兩客機「機頭撞機尾」

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜中跌出三甲的國泰航空，其附屬的廉航香港快運，發生飛機碰撞的嚴重事故。網上流傳多張照片顯示，有兩架香港快運的客機「機頭撞機尾」。香港快運回覆承認事故，但無人受傷。東網正向民航處及機管局查詢事件。

相關照片顯示，一架註冊編號為「B-LEF」的香港快運客機，其左邊機尾的機翼，與另一架香港快運客機的機頭緊貼在一起，而且相關機翼的末端更疑似向上屈曲。現場停機坪有多人戒備。翻查網上資料，該輛註冊編號為「B-LEF」的客機型號為空中巴士A321，最多可戴客236人。

香港快運回覆指，確認兩架客機今早在香港機場拖行時發生事故，當時客機並非運作，事件中沒有人受傷。香港快運正與服務供應商了解事件，並作進一步調查。

有熟悉飛機維修的人士提供現場最新拍片，顯示涉事後方的香港快運客機的2個引擎被物料覆蓋，而且左右2個機輪亦被工具鎖緊，限制飛機不能向前移動。該人士指，通常飛機如要在停機坪上指定位置停泊超過36小時，需要用物料覆蓋飛機引掣，並鎖緊機輪，同時飛機的制動器亦需啟動，防止飛機移動，因此估計涉事的後方香港快運客機當時是停泊在肇事位置，但遭到涉事的前方香港快運客機向後移動時發生碰撞。

該人士亦估計，涉事的前方快運客機當時正被人用機器向後推，一般而言，當飛機被向後推時，會有3個人分別負責觀察飛機的兩邊機翼及機尾位置，會否與其他東西發生碰撞，不排除有人疏忽。