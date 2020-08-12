警瓦解本地賣淫集團　拘5骨幹成員4泰籍女

警方西九龍重案組經分析線報及深入調查，在昨日(11日)展開代號「勇猛」掃黃行動，探員突擊搜查油尖區內3間酒店，拘捕5名懷疑為賣淫集團的骨幹成員及12名懷疑來港賣淫的女子。

警方指，早前發現有本地賣淫集團透過一個網頁，聲稱可安排泰籍女子在油麻地一間酒店內提供性服務，並供人以電話預約。警方派員「放蛇」調查後，昨日在該酒店內拘捕相信為賣淫集團骨幹成員的2男3女(33至65歲)，以及4名泰籍女子(21至28歲)。

警方經調查後，相信賣淫集團透過一個在泰國的中間人，安排該4名被捕泰籍女子，以旅遊簽證來港，並因疫情關係曾延長簽證有效期。而該5名本地男女，則負責為賣淫女子預訂酒店房、安排機場接送及在附近一間洗衣店安排每日更換毛巾等。集團成員亦會定期派人到酒店，與賣淫女子以現金拆帳，相信集團已運作近一年，每月有約30萬元收入。

被捕5名賣淫集團成員中，1名52歲本地男子涉嫌「控制他人賣淫」，1名34歲本地男子及1名55歲本地女子，涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」，而2名分別33歲及65歲的女子則涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)被捕。四名泰籍女子則涉「違反逗留條件」，部份人仍被扣查。警方在行動中檢獲約11萬元現金、一批避孕套及潤滑劑等。

此外，警方經情報分析及多次放蛇，在行動中搜查另外兩間酒店，並在酒店內拘捕8名內地女子，年齡介乎23至38歲，懷疑在酒店內向他人提供性服務，該8名女子涉嫌「非法入境」正被扣查。

警方指，相信在行動中已瓦解一個本地賣淫集團，將進一步調查相關犯罪人士是否與黑幫有關，並對繼續打擊有組織及跨國賣淫活動有信心。