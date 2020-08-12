下月30日前涉陪審團案將延期　區院下周起暫停派籌制度

因應新冠肺炎疫情影響，法庭服務會有所變動。司法機構今日(12日)公布，下周一(17日)起，將會調整部分涉及陪審團審訊程序，及區域法院登記處運作，至於上月公布的其他安排將會持續。

司法機構表示，除非獲法庭通知案件會如期進行，否則原訂於本月17日至下月30日期間展開、有陪審團參與的審訊及有陪審團參與的死因研訊都會延期。

登記處事務方面，由於區域法院早上出現大批人士排隊取籌輪候登記處服務，司法機構決定以新的人流管理方式取代現有的派籌安排，由下周一起暫停派籌制度，法庭使用者須直接前往位於6樓的登記處和會計部使用服務；登記處和會計部開放期間，將設人數限制和社交距離規定；如有需要將在灣仔法院大樓地下的指定區域實施排隊，或前往6樓的特別電梯安排；及登記處或會計部不會向下午4時30分後到達的法庭使用者提供服務。

而於7月21日及28日公布的所有其他安排仍然有效。司法機構又呼籲，法庭使用者應盡量避免於繁忙時間(例如上、下午的較後時段)前往登記處及會計部。