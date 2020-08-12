扣查40小時後重返壹傳媒大樓 黎智英死撐：好彩無被整上大陸

壹傳媒黎智英前日(10日)被警方國安處拘捕，今日(12日)凌晨獲准保釋候查，他於中午12時許首次外出，乘搭座駕離開其何文田寓所，前往位於將軍澳的壹傳媒大樓。身穿黃色恤衫、藍色西裝外套的黎智英，由保安員陪同下步出私家車並進入大樓，並指「好彩無被佢(執法部門)整到上大陸」。另同樣正在保釋的壹傳媒行政總裁張劍虹亦於今早11時許，返回壹傳媒大樓。

72歲的黎智英、其2名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光；另包括身兼「我要攬炒」成員周庭、李宇軒及李宗澤，前日同被捕。

大部分被捕人士扣查逾40小時後，昨晚(11日)陸續准保釋。其中黎智英於今凌晨離開警署，以30萬港元現金及20萬港元人事擔保外出，且被凍結半億港元資產，據了解，半億港元涉及其私人和相關公司的戶口。據知，黎智英因被凍結半億港元資產，故無法籌集50萬港元現金，須加人事擔保。

黎的兩名兒子則同以10萬港元現金及人事擔保外出；周達權則以20萬港元現金及人事擔保外出，需交出旅遊證件；張劍虹、黃偉強、吳達光則各以10萬港元現金及人事擔保。

此外，周庭昨晚以20萬港元現金及人事擔保為條件，離開大埔警署，要交出旅遊證件；至於李宇軒及李宗澤，則同以2萬港元現金及18萬港元人事擔保，亦要交出旅遊證件。

警方已根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》附表二第二條向裁判官申請限制他們的出入境，為期6個月。

消息指，黎智英等人涉嫌利用外國戶口，以財政資助一個名為「我要攬炒」組織，而該組織則涉嫌積極要求外國及國際組織制裁及封鎖香港，涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；黎智英等傳媒高層涉串謀欺詐，以欺詐手段用低價騙取使用廠房的權利。警方前日到將軍澳壹傳媒大樓搜查，歷時近5小時，檢約25箱證物。