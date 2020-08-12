租客遭濫收水電費　劏房小組無執法權籲業主守法

「劏房」租務管制研究工作小組今(13日)起一連3日，與30多個關注團體進行網上會議。主席梁永祥今日會後會見傳媒，指委員早前已應邀落區與劏房住戶和關注團體親身交流，發現劏房環境惡劣，老鼠、木蚤出沒，亦有業主濫收水電費等違法問題。梁坦言，小組無執法權，會盡快完成研究，冀能如期在明年上半年提交報告，他拒絕透露研究方向及改善劏房戶的居住環境之建議。

梁表示，今早已與6至7個關注團體進行網上會議，未來2日會繼續聆聽多個團體的聲音。他又指收到關注團體反映，疫情下租金完全沒有下調，業主並不願意因應疫情而作寬減，形容情況不理想。

梁透露，委員早前已到9區的板間房、寮屋等與租戶會面，他形容劏房居住環境不理想，充斥害蟲，不少租戶亦沒有與業主簽訂租約，或會因而遭到剝削，包括被加徵水電費。他警告濫收水電費屬違法行為，呼籲業主不要墮入法網。被問到如何改善有關情況，梁坦言小組並無執法權，亦不能代租客向相關部門投訴，現階段只能向公眾帶出問題，希望電力公司和水務署能正視問題。

公屋輪候時間一再增長至5.5年，基層上樓無期，被問到會否加快研究進度，梁指受疫情影響，難以與租戶等面談，公眾論壇的細節亦有待敲定，原定的外訪考察亦要取消，以其他研究資料補充，惟詳情有待落實，希望能如期提交報告。梁強調，不會為求盡快完成工作，在報告內容上妥協，若研究報告粗疏，將招致很多批評及攻擊。

被問到疫情令經濟低迷，小組會否參考疫情下的數據擬定租金指標，梁指會參考政府的數據，並會考慮公屋質素、宜居程度等，強調委員有個別一套意見。