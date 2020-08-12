區議員仇栩欣脫襲警罪　官關注警方不恰當武力　

東區區議員仇栩欣與男生勞澤乾被指去年8月在北角襲擊防暴警，他們均否認襲警罪，案件今（12日）在東區法院續審。法庭裁定案件表證成立後兩被告不自辯也不傳召證人。裁判官即時作出裁決，指出庭作供的兩名警員證人均不是誠實可靠的證人，拒絕接納他們的證供，裁定兩名被告罪名不成立。

裁判官並指，法庭無權命令有關當局去做任何事情，惟法庭已裁定事發時並無發生襲警事件，對放警方在事件中用了不恰當武力表示關注，希望控方記錄在案。

裁判官判決時指出，兩名警員的證供與客觀證據不脗合，更直指二人:「砌詞狡辯、用一個大話冚另一個大話」，而根據現場片段，較大可能、甚至唯一的合理推論，是他們認為被兩被告偷拍才回頭制止，故他們當時絕非正當執行職務。

裁判官表示不會接納兩名警員的證供，而控方亦無提出其他佐證，故裁定兩被告罪名不成立。

判決後辯方申請訟費，控方表明無基礎去反對，法庭最終批准訟費申請。

仇栩欣在裁決後表示，感謝律師團隊的協助，證明清白後不覺特別慶幸，只是獲得應有公道，又指政權打壓從未停止，但她會繼續勇敢面對。