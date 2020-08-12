調查指疫情令婦女現焦慮徵狀　高達96%擔心買餸中招

新冠肺炎疫情嚴峻，婦女壓力大增，有團體今日(12日)公布「疫情下婦女壓力調查」，結果顯示67.8%受訪者認為自己疫情期間壓力大增，另有高達96%受訪者指擔心在疫情下採購及買餸，當中近半指「人流擠迫」令她們感到焦慮，其他因素有「環境衞生」、「接觸錢幣」等。團體促政府加強街市清潔，如在街市出入口添置自動消毒噴霧機、盡快交代學生開課安排等、安排普及病毒檢測等，紓緩婦女壓力。

香港文職及專業人員總會婦女事務委員會於8月3至6日，就第三波疫情向1503位年齡介乎21至60歲的女性進行問卷調查，以了解她們在生活、工作、採購及照顧家人等方面的壓力及擔憂。結果顯示，67.8%的受訪者認為自己在疫情期間壓力大增。委員會監事長郭偉強指，婦女面對5大壓力，分別為「缺乏正常社交生活」(1104人)、「財政壓力」(730人)、「禁堂食及限聚令」(444人)、「防疫物資短缺」(375人)及「就醫覆診困難」(366人)。

另外，調查結果亦指出，高達96%受訪者表示擔心在疫情下採購及買餸，當中接近一半指「人流擠迫」令她們感到焦慮，其他因素有「環境衞生」、「接觸錢幣」等。郭稱，綜合受訪者回應後，建議政府加強清潔街市、支持電子支付、穩定食材供應及物價，並推行街市現代化，如提供一站式採購服務，讓市民毋須逐檔採購，降低傳播風險。

此外，有72.9%受訪者面對照顧家人的壓力，包括與家人摩擦增加、照顧長者困難、協助子女在家學習等。工作方面，有41%受訪者擔心工作增加感染風險；22.4%受訪者有收入減少的壓力。婦女事務委員會委員譚美普建議政府為婦女提供情緒及經濟援助，如推行網上親子關係課程、提供失業援助及確保僱員能直接受惠於政府經濟援助。郭亦促請政府盡快交代中小學生開學具體安排，讓家長及早準備。