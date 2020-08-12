老翁遭紗布塞肛　死因庭斥社署監管護老院不力

智力低下兼半身癱瘓的六旬翁王志成，獲安排入住牛頭角定業街劍橋護老院，但於2016年初不適送院時被發現肛門塞有紗布等異物，並在送院後兩天離世。死因庭今（12日）裁定他死於自然，並裁定他肛門被強塞紗布是護老院所為，直指護老院推卸責任，而社會福利署亦難辭其咎。對於護老院創立人作供時曾提到獲得社署優待，死因裁判官坦言：「希望只係佢單方面咁諗」。

死因庭裁定，死者王志成（終年60歲）是死於支氣管肺炎，發病原因應是長時間臥床及天氣轉冷。但裁判官指，護老院規定須定期檢測院友的身體狀況，惟紀錄顯示死者竟逾一個月沒有接受檢查，質疑若護老院有跟從守則，或能及早發現死者患病。

死因庭亦裁定護老院某員工，在死者不同意下把紗布等雜物塞進他的肛門，相信因護老院人手不足，看護為了減少替肚瀉的死者更換衣物及尿片，以為肛門塞紗布可阻擋糞便滲出。

至於護老院創立人陸艾齡，死因裁判官指她想把責任推卸給醫院及死者，竟稱是癱瘓的死者用「強而有力」左手撕開尿片，並自行塞進肛門內。

死因裁判官又斥本案揭示社署對護老院的監管不足，遂提出多項改善建議，包括社署應把違規疏忽的護老院編入黑名單，藉此考慮會否發牌或續牌；社署應控告提供虛假文件或聲明的護老院，而非單純警告；護老院應改善運行，即主管核實看護當值情況、看護不得連續16小時工作、及每兩天定期為院友作身體檢查。

死因庭命令社署須要於6個月內，匯報對上述建議的意見，以及處理的進度。