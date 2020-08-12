賀一誠料恢復個人遊可支撐經濟 現階段不處理賭牌競投

澳門行政長官賀一誠今日(12日)率團前往北京，與中央部委會面推動粵澳(橫琴)深度合作區和防疫抗疫等工作。他今早離開澳門前表示，若9月23日內地全面恢復赴澳旅遊簽注，將可支撐澳門下半年經濟，而在澳門相對安全、其他國家或地區旅遊尚未復甦的情況下，相信內地旅客會選擇前往澳門，並對經濟起支撐作用。

問及內地重開個人遊後會有多少遊客前往澳門，他指「人哋嚟唔嚟都未知」，故不作評估，僅稱沒有遊客導致澳門百業蕭條，衍生失業率高等問題，又表示會一直觀察及制定措施，雖本地遊項目將於9月30日結束，但相信重開個人遊後可接駁內地旅客前往澳門。

至於當局會否再推出援助措施，賀表示暫時會慎用公帑，不計劃在民生上再推下一階段的措施。他強調，澳門下半年壓力仍存在，各界已「捱咗8個月」，相信只要保證做好抗疫措施，澳門會復甦得較好，未來會以恢復經濟為主，重新競投賭牌不會在現階段處理。

賀又認為澳門居民配合政府的防疫抗疫工作做得很好，又呼籲他們繼續戴口罩，以保持社交距離，並維持安定和健康的狀況。