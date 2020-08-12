國泰上半年全球員工減少1200人　議員批取盡資源卻未盡社會責任

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空上半年虧蝕98.65億港元，其集團全球僱員人數由去年底的3.42萬人減至今年中3.3萬人，減少1200人。有議員批評國泰及其子公司在獲保就業計劃補貼及政府大幅注資下仍然裁員，明顯無履行社會責任，「冇啲承擔」，更嚴重打擊員工士氣，認為其企業形象會繼續插水。

國泰今(12日)公布其中期業績，指截至6月底，集團全球僱用逾3.3萬名員工，其中約2.76萬人為在港員工，全球較去年減少1200人，在港員工則減少600人。國泰及其子公司早前申請政府保就業計劃，並合共獲批出逾7億港元補貼，早前又獲政府注資273億港元，其中由政府認購的1.95億股優先股款項今日已收悉。

議員陸頌雄直言對國泰裁員感失望，批評該公司獲政府大力支援，包括保就業計劃及以土地基金進行的注資計劃，但仍然有不少裁員情況，「冇盡企業責任」。他認為國泰形象會續受打擊，員工士氣下降，他要求國泰保持與工會溝通，盡力保住員工飯碗，又稱政府以公帑支援國泰，亦有責任發揮其影響力，阻止裁員情況發生。

港龍航空公司空勤人員協會副主席梁佩韻亦認為，國泰既然獲得政府資源，就應履行社會責任，又稱工會已與公司取得溝通，但對方未能就未來情況有清晰交代，包括是否裁員等。她稱員工對不明的前景存在憂慮，但若有下一波裁員潮，亦無奈要接受。

香港民用航空事業職工總會副主席李永富則指國泰今年已削減不少外地資源，包括關閉加拿大溫哥華機艙服務員基地，相信有不少員工因此被裁員。他又指現時國泰將不少飛機停泊在澳洲沙漠，加上早前推機師自願退休計劃，預料今年第4季將會有新一輪裁員潮。