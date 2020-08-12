調查指37%港人疫情間墮網上騙局　涉虛假新冠疫苗及防護裝備

受疫情影響，市民大多留在家中，上網購買防疫物資。有資訊公司的一項調查發現，有37%香港消費者在疫情期間曾墮入網上騙局，高於全球平均數字，除了網絡釣魚形式，有不少方式涉及與疫情相關的活動，如虛假保險、虛假新冠肺炎疫苗、治療、測驗和個人防護裝備等。

環聯在上月2日至6日期間，以問卷形式訪問不同國家的消費者，當中有1021名來自本港，以了解他們有否曾在疫情期，成為網上詐騙的攻擊目標，以及其詐騙形式。結果發現有37%本地受訪者曾經歷被網上詐騙，較高於全球32%的平均水平，當中主要以網絡釣魚形式最高，達21%，其次為虛假保險(19%)，虛假新冠肺炎疫苗、治療、測驗和個人防護裝備(18%)，亦有與疫情相關的慈善和籌款詐騙(17%)、失業詐騙(16%)等。另有較常見的信用卡被盜或偽冒消費、身份盜竊。

團體表示預計疫情經濟重整期間，市民被詐騙的個案會有增無減，呼籲消費者要小心，避免在社交媒體或網絡釣魚中被盜竊個人資料，讓騙徒繼而用其資料，捏造假身份繼續行騙。