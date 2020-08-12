教育局推《基本法》教材　大律師指《憲法》凌駕《基本法》

教育局近日推出「《憲法》和《基本法》 海報資源套」教材，內容提到內地《憲法》適用於香港，有大律師指，《基本法》是人大《憲法》授權下所制訂，故《憲法》是凌駕予《基本法》。

該份資源套共有3份不同主題的簡報，分別為「回歸事件簿」、「人權與法治」，以及「由認識《憲法》去理解《基本法》」。當中，「由認識《憲法》去理解《基本法》」的簡報有30頁，首11頁內容圍繞「《憲法》與《基本法》的關係、《憲法》如何適用於香港，以及中央與特區的關係，其餘19頁內容則是《基本法》條文。

簡報提到「一個國家，一個主權，一部《憲法》，是各國的通例。香港特別行政區是國家的一部分，所以國家《憲法》，就是特區的憲法」，又指「《憲法》是母法，《基本法》是子法。 有《憲法》，才有《基本法》」，甚至指「從國際公法看，當某個地方屬於一個國家時，該國的憲法必然適用於這個地方，否則便不可能說這個地方屬於該國家。國家《憲法》無疑適用於港、澳，如英、美各國，其憲法適用於全國」。

大律師龔靜儀認為有關說法合理，她指《基本法》是由人大制訂，而且是《憲法》授權人大去制訂《基本法》，因此可以理解為《基本法》的所有權力都是來自於《憲法》，《憲法》的角色相當於母親，而《基本法》的角色相當於子女。

教育局表示，相關教材重點指出《憲法》和《基本法》共同構成香港特別行政區的憲制基礎，讓師生清楚認識《基本法》的來由及其憲制背景，並了解香港與國家密不可分的關係。對於有個別人士指教材矮化《基本法》地位，教育局稱難以認同，又指有關人士如非不理解《憲法》和《基本法》的關係，便可能是別有用心，刻意誤導。